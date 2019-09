Dragon Ball Z: il meme 'It's Over 9000' ispira un nuovo Funko Pop dedicato a Vegeta!

Buone notizie per tutti i fan di Dragon Ball perché Funko, l'azienda responsabile della creazione dei famosissimi Funko Pop, ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo prodotto dedicato a Vegeta, il principe dei Saiyan. La particolarità del nuovo pupazzetto però è quantomeno curiosa, visto che cita il famoso meme "It's Over 9000!".

Per chi non lo sapesse, il meme è nato dall'episodio di Dragon Ball Z "Il ritorno di Goku", in cui il protagonista torna ad affrontare i Saiyan Nappa e Vegeta dopo essersi allenato con Re Kaio. Nel corso della puntata Vegeta utilizza lo scouter per scoprire il livello di potenza di Goku fino a che, stupito, non distrugge l'oggetto esclamando la famosa frase.

Il meme ha convinto l'azienda Funko a lavorare sul pupazzetto, disponibile alla visione in calce all'articolo. Ad oggi non sono ancora stati rivelati dettagli sul periodo di uscita e sul prezzo dell'oggetto da collezione.

I Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

