Dragon Ball Z: questo merch dei Saibaman vi prenderà in contropiede

L'arrivo di Vegeta e Nappa sulla Terra segnò una svolta per Dragon Ball Z. I due Saiyan, infatti, non solo erano in grado di sconfiggere facilmente i Guerrieri Z, ma si servivano anche di un nuovo tipo di nemico: i Saibamen, creature artificiali che crescono da un seme piantato nel terreno.

Lasciando da parte le origini dei Saibamen in Dragon Ball Z, queste creature hanno un livello di potenza di 1200. Tuttavia, la loro utilità è stata far capire allo spettatore la forza dei Guerrieri Z. Mentre Crilin, Tenshinhan e Piccolo riuscirono a sconfiggerne alcuni, Yamcha fu ucciso dall'autodistruzione di una di queste creature verdognole, diventando uno dei meme più popolari dell'intera serie.

Nel 2024, Bandai Namco lancerà un porta fazzoletti a forma di Saibamen. Il prodotto, che costerà circa 45 dollari, ritrae le creature dall'aspetto alieno nella stessa posa con la quale sono riuscite a far saltare in aria il povero Yamcha. Il porta fazzoletti Saibamen è solo uno dei tanti prodotti di merchandising che vedranno la luce nel 2024 grazie a Dragon Ball Daima. Il nuovo progetto, che riprende la storia dopo la sconfitta di Kid Bu, vedrà Goku e i suoi amici tornare bambini.

In Daima, i Saibamen potrebbero non avere un ruolo importante. Tuttavia, è impossibile dimenticarsi di loro e del ruolo che hanno avuto nella saga dei Saiyan. Il porta fazzoletti Saibaman potrebbe rivelarsi un regalo simpatico da fare a tutti gli appassionati di Dragon Ball Z.