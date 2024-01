Anche Dragon Ball Z meriterebbe un live-action Netflix alla ONE PIECE?

Nel corso degli ultimi trent’anni Dragon Ball ha saputo imporsi come poche altre nel panorama dei fumetti giapponesi, arrivando ad espandersi in altri settori dove ha trovato grande fortuna e popolarità, come l’animazione, ma anche sottoforma di produzioni live-action dalla qualità dubbia e ampiamente criticata dagli appassionati.

In passato abbiamo avuto tre film live-action dedicati all’universo ideato ad Akira Toriyama. Il primo, uscito nel 1990 e intitolato semplicemente Dragon Ball, non è stato riconosciuto come ufficiale, e adatta in maniera estremamente libera i primi capitoli del manga, distruggendo l’immaginario originale. Un anno dopo, nel 1991 arrivò Dragon Ball – Il film, conosciuto anche come The Magic Begins, e mostra Goku e suo nonno alle prese coi piani del malvagio Re Satan, desideroso di impossessarsi delle sfere del drago per dominare il mondo.

In seguito a questi due tentativi, per nulla riusciti, di riproporre in live-action la storia di Goku, arrivò, nel 2009 Dragonball Evolution. Ancora una volta i fan si trovarono di fronte ad un tentativo poco ispirato di adattare la storia di Goku in chiave moderna, ritraendolo come un liceale che dopo la morte del nonno si mette in viaggio per incontrare il Maestro Muten.

Tali risultati non fanno certamente ben sperare in una produzione live-action, però già la decisione di proporre l’avventura in una serie anziché condensare quanto più materiale possibile in un’unica pellicola potrebbe giovare alla resa generale. Inoltre, validi esempi degli scorsi anni, come Yu Yu Hakusho che ha ricevuto una buona accoglienza, e lo straordinario successo della serie live-action di ONE PIECE targata Netflix, potrebbero aver posto le basi da seguire se si vuole puntare ad un buon adattamento live-action.

Nonostante questo, va comunque considerata la lunghezza della storia di Dragon Ball Z, e la difficoltà che gli autori avrebbero non solo nel rappresentare tutte le diverse ambientazioni visitate dai protagonisti, ma anche l’infinità di personaggi differenti, le tecniche, le trasformazioni, e i combattimenti all’ordine del giorno. Ciò richiederebbe una mole di lavoro e mezzi all’avanguardia per puntare a buoni risultati, e per questo motivo, forse, la prima serie di Dragon Ball sarebbe più indicata per ricevere una serie live-action.

Prima di lasciarci, ecco le censure più assurde dell'anime di Dragon Ball Z, e non dimenticate di dirci voi cosa ne pensate di un'ipotetica serie live-action dedicata alla serie.