Dragon Ball Z: messo all'asta uno sketch di Vegeta realizzato da Naotoshi Shida

Vegeta è uno dei personaggi più amati di Dragon Ball. Dopo un primo momento in cui il principe di Saiyan era dedito alla distruzione più sfrenata, successivamente si è unito a Goku e compagni diventando un guerriero Z. Una sua illustrazione speciale, realizzata da Naotoshi Shida, è stata messa all'asta.

L'annuncio è stato condiviso dall'account twitter di @datwerg, che ha pubblicizzato lo sketch. L'artwork dell'animatore Naotoshi Shida rappresenta Vegeta nella sua solita espressione contrariata insieme a un sorridente Trunks affiancato da Bulma alla sua destra. L'illustrazione mette in luce le ormai note capacità del talentuoso animatore, ormai conosciutissimo grazie al suo lavoro su Dragon Ball Super.

L'illustrazione venne realizzata per il videogioco Dragon Ball Z V.R.V.S, uscito esclusivamente in Giappone. Si tratta di un cabinato arcade che permetteva di combattere con tutti i guerrieri Z, riproducendo i loro movimenti in maniera simile al gioco Punch Out di Nintendo. Al contrario di quest'ultimo, però, non c'era nessun controller a disposizione per il movimento dei personaggi, che si spostavano attraverso il movimento del corpo simulato dal giocatore.

Vegeta continua a far valere la propria forza all'interno di Dragon Ball Super nell'arco corrente, che vede i nostri protagonisti scontrarsi con Moro, un nuovo antagonista che ha riscosso l'apprezzamento di buona parte del fandom. Il manga di Super è disponibile alla lettura sul sito di MangaPlus, l'applicazione ufficiale di Shueisha che permette di accedere alle uscite settimanali e mensili della rivista.

In rete è spuntata un'illustrazione di Yusuke Murata sulla prima serie di Dragon Ball. Per rimanere in tema Vegeta, invece, è stato annunciato di recente un Funko Pop del principe di Saiyan in una splendida versione cromatica.