Dragon Ball Z: il micidiale potere di Goku SSJ contro Freezer nella figure di Ryu Studio

Uno degli eventi più epici della saga di Freezer in Dragon Ball Z è la prima trasformazione di Goku in Super Saiyan. L'ambientazione del Pianeta Namek, in un paesaggio in rovina dopo la micidiale Genkidama, ha fatto da sfondo perfetto al nostro eroe mentre oltrepassava i suoi limiti.

Oggi l'epopea di Goku lo ha portato ad un livello tale dove il Super Saiyan si è reso obsoleto, un power-up insufficiente a permettere al protagonista di far fronte alle minacce incombenti. Nonostante ciò, sono passati oltre 30 anni da quando la mitologia di Dragon Ball venne stravolta con l'introduzione della leggendaria trasformazione dei saiyan contro il malvagio Freezer, un avversario spietato quanto estremamente potente.

Ryu Studio ha voluto omaggiare quel momento epico con un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che rievoca un frammento dello scontro tra Goku e Freezer, ovvero quando il nostro eroe scaglia un micidiale pugno contro un nemico sempre più stanco dopo aver utilizzato il 100%. Ad ogni modo, il modellino sarà a breve disponibile al preordine con tanto di licenza ufficiale per un numero limitato di copie di appena 500 unità. Il costo, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro con la consegna prevista non prima del terzo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.