Dragon Ball Z: la migliore abilità dei Saiyan ha un grosso limite

La razza Saiyan è conosciuta in tutto l'universo di Dragon Ball per via della sua indole guerriera e conquistatrice. Ma la loro più potente abilità, che gli permette di andare oltre i loro limiti, si attiva solamente quasi in punto di morte. Facciamo luce su questo ambiguo mistero.

I Saiyan sono una specie incredibilmente potente e con un addestramento adeguato possono arrivare a un livello combattivo ben superiore a quello di qualsiasi altro essere vivente. Concentrandosi sul proprio Ki, i membri di questa razza possono distruggere interi pianeti con un solo colpo o volare. Inoltre, la durata della loro vita è decisamente superiore a quella degli esseri umani e grazie alla loro coda possono trasformarsi in degli scimmioni rabbiosi ammirando la luna piena.

Tralasciando il Super Saiyan, trasformazione destinata a pochi eletti, l'attributo più utile della biologia Saiyan è la capacità di potenziare il livello combattivo guarendo da gravi ferite. Mentre i corpi guariscono, gli esseri di questa specie sviluppano una resistenza naturale a qualsiasi attacco li abbia danneggiati. Più potente è l'attacco che ha quasi abbattuto il Saiyan, maggiore sarà l'incremento di potenza al termine della guarigione.



Durante la Saga di Freezer di Dragon Ball Z abbiamo visto Vegeta sfruttare questo aspetto a suo vantaggio. Il principe dei Saiyan si fece colpire a morte, per poi farsi curare sfruttando i poteri di Dende; ciò lo portò a ripristinare la sua salute e a potenziarsi incredibilmente in pochi attimi.

Tuttavia, tale abilità pare avere dei limiti. Durante la Saga di Bu, e anche in Dragon Ball Super, questo tratto genetico pare non sortire più effetto su Goku e Vegeta. I due protagonisti potrebbero avere raggiunto un tale livello combattivo che la spinta di questo potere biologico è ormai minima.