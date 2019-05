Dragon Ball Z, le migliori scene della serie nel nostro video dedicato!

Trent'anni dal primo episodio: un evento che anche Toei Animation ha voluto esaltare pochi giorni fa con un'immagine celebrativa per la saga. Anche noi di Everyeye abbiamo ritenuto opportuno partecipare alla commemorazione, per esaltare uno degli anime che ha più di tutti caratterizzato la cultura pop e rappresentato una generazione.

Un viaggio attraverso i vari archi narrativi dell'opera, capace di regalarci protagonisti, antagonisti ed eventi davvero unici, dall'altissimo livello di pathos e che abbiamo voluto raccogliere in quella che è una rassegna di pochi minuti, atta a esaltare i momenti più memorabili di tutto Dragon Ball Z. Dai combattimenti iniziali fino agli avvenimenti che chiudono quello che è l'arco narrativo più affascinante della saga scritta da Akira Toriyama.



Non ci resta quindi che lasciarvi al video, che potete trovare in calce, e domandarvi se siete d'accordo con le scene che abbiamo selezionato o se, a parer vostro, Dragon Ball Z abbia vissuto dei momenti più epici di quelli che abbiamo selezionato noi. Vi ricordiamo inoltre che in questi giorni sono in onda le repliche di Dragon Ball Super, la nuova serie che segue l'arco narrativo immediatamente precedente all'ultimo episodio di Dragon Ball Z, per intenderci nei dieci anni precedenti al Torneo del Potere durante il quale Goku incontra Ub, la reincarnazione di Bu, evento che dà via alle vicende di Super.