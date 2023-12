Dragon Ball Z, la misteriosa ispirazione dietro le origini di Cell

Cell è sicuramente un'icona di Dragon Ball e dell'animazione in generale. Il merito di questo viscido insetto umanoide è soprattutto quello di averci regalato uno dei momenti più epici di Gohan in Dragon Ball: la Kamehameha "Padre-Figlio". Non tutti sapranno però che l'ispirazione alla base del villain deriva da un libro molto famoso in Giappone.

Stiamo parlando dello stesso romanzo a cui è collegato tutto Dragon Ball: "Il Viaggio in Occidente". All'interno di questa storia di origini cinesi, è possibile trovare una lunga serie di personaggi simili a quelli del manga di Akira Toriyama e dell'anime tratto da quest'ultimo. Tra di essi troviamo Tripitaka, un vero e proprio modello per alcuni guerrieri del manga di Dragon Ball.

Tripitaka è il principale protagonista delle vicende raccontate ed è accompagnato da Sun Wukong (chiara fonte d'ispirazione dietro Son Goku), che gli fa da guardia del corpo durante le molteplici peripezie del viaggio. Ciò che stupisce è che Tripitaka è la reincarnazione di una Cicala Dorata, un discepolo di Buddha.

L'elemento in comune tra la Cicala Dorata e Tripitaka è quello di essere entrambi studenti vanitosi, con il secondo che addirittura si addormenta durante una lezione del Buddha, per poi essere condannato a reincarnarsi fino a 10 volte sulla Terra per riflettere sui propri sbagli. Ci sono due elementi della storia di Tripitaka che ricordano molto da vicino Cell:

tutti e due i personaggi sono esageratamente pieni di sé ;

; l'eroe che sconfigge Cell è Gohan, uno studioso di insetti che, in una scena del film Dead Zone, si vede intento a studiare proprio le cicale.

In questo caso, il figlio di Goku potrebbe rappresentare una sorta di magnanimo Buddha che mostra interesse anche per le forme di vita più insignificanti: gli insetti. Conoscendo la storia di Cell, inoltre, viene spontaneo chiedersi perché venga data tanta importanza alla sua versione Perfetta.

Perfect Cell rappresenta, se vogliamo, lo stadio finale di quella Cicala Dorata che, per redimersi dai suoi peccati, era stata obbligata a reincarnarsi diverse volte. E se per molti la saga degli androidi è il cuore di Dragon Ball, di certo, in buona parte, lo dobbiamo a Cell. Cosa ne pensate delle origini di Cell? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.