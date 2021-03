Dragon Ball Z: un moribondo Yamcha festeggia il suo compleanno

Per via delle numerose sconfitte subite, Crilin e Yamcha sono al centro di continue prese in giro da parte della community, ma questa volta l'ex bandito non ha nemmeno potuto festeggiare il suo compleanno in santa pace! Ecco in che modo brutale ha trascorso la ricorrenza della sua nascita il Guerriero Z di Dragon Ball.

In compagnia dei giovani Goku e Bulma, con i quali partì alla ricerca delle Sette Sfere del Drago per esprimere un desiderio, Yamcha è uno dei primi personaggi a essere apparsi nel franchise. Ma dal giorno del debutto del bandito del deserto, temuto per la sua abilità con la spada e per il Colpo del vento e delle zanne del lupo", sono trascorsi ormai tantissimi anni e Yamcha è stato lasciato indietro dai suoi compagni. Ormai quasi scomparso in Dragon Ball Super, è ricordato dai fan unicamente per un triste evento: la sua morte.

Ed è così che è stato commemorato nel giorno del suo compleanno, che si festeggia il 20 di marzo. Viz Media gli ha augurato un buon compleanno riportando in auge un vecchio meme in cui giace moribondo per terra dopo essere stato sconfitto da un Saibaman suicida inviato dai Saiyan invasori Vegeta e Nappa. Decisamente un modo terribile per festeggiare uno dei più iconici Guerrieri Z del passato.

Ecco l'amara confessione di Yamcha in Dragon Ball Super. Tuttavia, nell'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes Yamcha è tornato a farsi valere.