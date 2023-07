Dragon Ball Z: il momento in cui la morte diventò un meme!

Piccolo, Yamcha e, il re del meme, Crilin: la morte in Dragon Ball Z diventa ad un certo punto quasi una barzelletta. Perde il proprio significato. Come ben sappiamo, infatti, si può tornare in vita tranquillamente grazie alle Sfere del Drago. Ma non è sempre stato così, quando tutto questo è cambiato?

Certo, le morti struggenti in Dragon Ball Z e Super non mancano, ma ci sono anche momenti in cui la fine di un personaggio perde di significato, diventando qualcosa di poco serio, se non divertente. Il valore che ha la morte durante la Saga dell'invasione Sayan o la battaglia contro il Grande Mago Piccolo è ben diversa rispetto all'arco di Freezer o Majin Bu. Perché?

Drago Shenron, la controparte terrestre di Polunga, aveva poteri di gran lunga inferiori rispetto alla "versione" namecciana: non può resuscitare individui venuti a mancare per morte naturale o esaudire uno stesso desiderio per due volte. Ergo: scomparso un Crilin non se ne fa un altro, rendendo un'ipotetica seconda uccisione di qualsiasi personaggio definitiva. Succede però che alla morte di Piccolo nella Saga dei Sayan le sfere terrestri diventano inutilizzabili, in quanto collegate alla vita di Dio, che viene a mancare insieme a Piccolo poiché sono due parti della stessa anima. Gli eroi partono quindi alla volta di Namecc, scoprendo un drago di gran lunga più potente.

Polunga infatti può esaudire ben tre desideri e una stessa richiesta per più volte, ma non finisce qui. Shenron infatti subirà una serie di power up che lo renderanno sempre più forte, infrangendo le sue limitazioni. Inoltre le persone dall'aldilà potranno ritornare sulla Terra, come Goku in occasione del torneo Tenkaichi e nella saga di Majin Bu. Insomma, la morte di innocenti come nelle stragi di Majin Vegeta o la scomparsa di personaggi principali non susciteranno più gran effetto nello spettatore, che già sa come il tutto sia tranquillamente reversibile.

E voi cosa ne pensate? Vi siete commossi alla morte i Crilin da parte di Freezer o non riuscite più a vedere quella scena seriamente? Fateci sapere la vostra! Vi lasciamo inoltre una bella classifica degli archi narrativi di Dragon Ball Z con più morti.