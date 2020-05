Dragon Ball Z: la morte di Gohan per mano degli androidi, dal punto di vista del Saiyan

Il fato di Gohan del futuro è stato, senza dubbio, il più amaro e credule in assoluto. Il figlio di Goku ha visto morire davanti ai suoi occhi quasi tutti i suoi familiari e amici, Goku compreso, ed infine è stato ucciso senza pietà dagli Androidi 17 e 18. Ma che cosa ha visto il Saiyan prima di chiudere gli occhi per l'ultima volta?

L'artista Ruto830 ha provato a rispondere alla domanda pubblicando la meravigliosa fan art visibile in calce, in cui Gohan cerca disperatamente di raccogliere le ultime energie per combattere. L'autore ha cercato di riportare in vita una delle scene più tristi i Dragon Ball Z, e lo sguardo sadico di C-17 riassume perfettamente la situazione.

Gohan del Futuro, controparte del figlio di Goku nella linea degli eventi originale di Dragon Ball Z, è morto perdendo le speranze, dopo aver vissuto una vita terribilmente difficile. Dopo la morte del padre per via di una malattia cardiaca infatti, Gohan si è ritrovato da solo contro una minaccia troppo grande, ed ha dovuto gestire autonomamente la crisi degli androidi cercando al contempo di far crescere Trunks. Gohan non tornerà mai in vita, anche se il suo destino giocherà un ruolo importante nella vita del figlio di Vegeta.

