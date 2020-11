Dragon Ball Z: è morto Enrico Bertorelli, doppiatore di Cell

Dopo la scomparsa di Sergio Matteucci, telecronista delle partite dell'anime di Holly & Benji, ci saluta anche Enrico Bertelli, doppiatore che in Dragon Ball Z ha interpretato Cell.

Si è spento all'età di 78 anni Enrico Bertorelli, attore e doppiatore nato a Torino nel 1942. Bertorelli ha prestato la sua voce a numerosi personaggi del mondo animato, tra cui Cell in Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, oltre che Ryuu Shenron e Dottor Mieu in Dragon Ball GT. Gli appassionati del mondo dell'animazione salutano uno dei migliori doppiatori italiani.

Tra gli altri ruoli ha interpretato Solomon Muto in Yu-Gi-Oh! e il Commisario Gordon in Batman. Ma non solo serie animate e televisive, Bertorelli ha doppiato anche in diversi film e videogiochi, tra cui Assassin's Creed. Oltre a essere un brillante doppiatore è stato anche un grande attore per il cinema, teatro e per la televisione, lavorando in produzioni Mediaset e RAI.

Nel 2008 Bertorelli fu vittima di un incidente che danneggiò irrimediabilmente le sue corde vocali. A causa di ciò, abbandonò la sua professione l'anno seguente. I motivi del decesso non sono ancora noti, ma ci stringiamo attorno a tutta la famiglia. In suo onore, riviviamo tutte le trasformazioni di Cell in Dragon Ball Z.