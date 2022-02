Dragon Ball Z, per quale motivo crescono i capelli col Super Saiyan 3?

Il Super Saiyan di terzo livello è la trasformazione di Dragon Ball Z più sfortunata all'interno dell'immaginario di Akira Toriyama, quella con più potenziale e visivamente appagante ma che nel complesso il sensei ha utilizzato davvero poco. Ma per quale motivo i capelli dei Saiyan crescono con questa trasformazione?

Nel nostro speciale sul Super Saiyan 3 abbiamo provato a riassumere alcuni segreti sull'iconica trasformazione che risulta essere la più misteriosa tra gli innumerevoli power-up introdotti da Toriyama sensei nel corso di trent'anni. Eppure, l'autore non diede mai molto peso a questa forma tant'è vero che durante la serializzazione del manga dimenticò pure di averla ideata a causa della sua disorganizzazione.

Ad ogni modo, per essere chiari sin da subito, non esiste una dichiarazione ufficiale sul perché il design dei personaggi cambi con il SSJ 3, tuttavia possiamo provare ad ipotizzare quali motivazioni si celino a riguardo. Per quanto riguarda l'assenza delle sopracciglia, secondo una vecchia teoria essa potrebbe essere causata da una scelta di design per far apparire Goku, o Gotenks, molto più vicini agli uomini primitivi. Dopotutto, quando il protagonista si trasforma la prima volta, la regia ci mostra la visione della Grande Scimmia, la forma che assumono i Saiyan con la luna piena. Per quanto riguarda i capelli, invece, la loro crescita potrebbe essere dettata da una questione di incameramento dell'energia che costringerebbe il corpo ad adattarsi fisicamente per sopravvivere. Per intenderci, è come se i capelli del SSJ 3 fossero interamente fatti di Ki, motivo per cui tornano alla normalità non appena la forma svanisce. Altresì, non è da escludere che questo power-up non sia altro che una semplice scelta di design per distinguerla in maniera più evidente dalla trasformazione precedente.

Secondo voi, invece, qual è l'ipotesi più plausibile? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.