Dragon Ball Z: per quale motivo Goku e Vegeta non si sono fusi contro Kid Buu?

Lo scontro finale di Dragon Ball Z non poteva che riportare in auge la figura di Goku sul piccolo schermo. Toccò a lui, infatti, il compito di sconfiggere l'ultima ed originale forma di Majin Buu grazie al Super Saiyan 3. L'impresa fu però più ardua del previsto, ma per quale motivo il protagonista e Vegeta non usarono l'asso nella manica?

Lo scontro tra Goku e Kid Buu ha messo in mostra le potenzialità del SSJ3, l'unica trasformazione in grado di competere con il malvagio villain. Nemmeno Vegeta, infatti, riuscì a tenere testa all'avversario se non per pochi minuti. Eppure, i due avrebbero potuto giocarsi la carta della Fusion per sconfiggere definitivamente -e presto- l'avversario. Ma era davvero una cosa possibile?

La realtà è sempre più complessa in quanto l'arrivo di Gogeta doveva far fronte ad una serie di ostacoli. In primo luogo l'orgoglio saiyan di Goku e Vegeta che avevano rotto gli orecchini potara per non ripetere l'esperienza, ma soprattutto la non conoscenza, da parte del Principe, della danza per quanto riguardava l'altra tipologia di Fusion. L'esperienza di Dragon Ball Super: Broly ha reso evidente che c'è bisogno di tempo per comprendere quei passi ed eseguirli correttamente, e probabilmente Kid Buu non avrebbe mai concesso un'ora di tempo a Goku e Vegeta.

Qualcuno però pensa il contrario. Ad un certo punto, infatti, Kid Buu si addormenta sonoramente e sfruttando quell'occasione i due avrebbero potuto approfittarne per tentare la Fusion, cosa che in realtà non è successa. Probabilmente, dunque, ciò fu derivato dalla volontà di Toriyama di concludere lo scontro con Majin Buu attraverso uno scontro alla pari e non del tutto impari. E voi, invece, cosa ne pensate di questa riflessione? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.