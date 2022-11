Dragon Ball Z: per quale motivo Trunks del Futuro compie tutti quei gesti con le mani?

Tra gli elementi che hanno destato maggiore curiosità all'interno di Dragon Ball Z spicca una scena in particolare che vede protagonista Trunks del Futuro durante la sua prima apparizione nella storia, sia sul fronte cartaceo che su quello animato, mentre combatte contro Mecha Freezer.

Se il figlio di Vegeta non fosse arrivato dal futuro per anticipare il ritorno di Goku allora le sorti della Terra sarebbero state in serio pericolo a causa di Mecha Freezer. Il malvagio villain, sopravvissuto allo scontro su Namek, è stato rapidamente sconfitto da Trunks del Futuro Super Saiyan che tramite una serie di rapide combinazioni non ha perso tempo a metterlo fuori dai giochi.

Eppure, in una scena in particolare, vediamo il saiyan compiere dei gesti con le mani prima di compiere un attacco. Questo in realtà non ci deve stupire più di tanto, visto che vediamo compiere segni del genere anche da Piccolo e dallo stesso Goku prima del lancio di un attacco, ma si tratta sostanzialmente di buddismo esoterico. In breve, il buddismo esoterico in Giappone si serve dei mudra, ovvero disegni compiuti con le mani, che permettono di sviluppare e controllare il ki. Sono segni che fanno parte della cultura nipponica, o ancor meglio preghiere che ben si sposano con le arti marziali come ricorda anche la mitologia di Naruto.

E voi, invece, conoscevate questo aneddoto legato a Trunks del Futuro? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.