Dragon Ball Z: avete mai notato questo curioso e costante dettaglio nella serie?

Ogni autore tende a sottolineare all'interno delle sue opere, più o meno indirettamente, alcuni elementi che diventano poi un marchio di fabbrica. Nemmeno Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball Z fa eccezione a questa regola, tant'è che nel suo capolavoro sono presenti diverse costanti.

Una delle costanti più note all'interno del franchise, e che ha innescato non poche ipotesi a riguardo, è quella teoria sul braccio di Vegeta secondo il quale il Principe avrebbe ricevuto in passato dei danni permanenti poi aggravati dal calcio di C-18. Certo, non ci sono informazioni a conferma di questa tesi, senza contare che Akira Toriyama e TOEI Animation hanno proposto nel tempo una tipologia di danno iconica dell'immaginario.

Stiamo parlando dei danni al braccio sinistro. Ogni qualvolta che un arto viene danneggiato durante i combattimenti questo tende ad essere sempre quello sinistro. Come potete notare voi stessi grazie all'immagine riassuntiva allegata in calce alla notizia, ciascun personaggio ha sempre ricevuto maggiori danni proprio all'arto in questione. Si tratta dunque di un dettaglio apparentemente insignificante ma che sottolinea proprio quella costante che spesso si ripercuote all'interno di Dragon Ball.

E voi, invece, ricordavate questo bizzarro dettaglio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.