Dragon Ball Z: nuovissimi dettagli sul rapporto tra Gohan e C-16

Il videogame Dragon Ball Z: Kakarot sembra essere davvero imprescindibile per ogni fan dell'opera di Akira Toriyama che si rispetti, viste le numerose curiosità ed approfondimenti che sta svelando sui nostri eroi. Anche il rapporto tra C-16 e Gohan viene ripreso ed arricchito.

Nella serie di Dragon Ball Z, il rapporto tra Gohan e C-16 non è particolarmente complesso o sviscerato, anche se i due hanno molto in comune. Entrambi, infatti, non amano particolarmente lottare, ma preferiscono stare a contatto con la natura e gli animali, restando in pace con essi. Sono caratteri simili che accomunano i due e, nel videogame Dragon Ball Z: Kakarot, quest'aspetto viene mostrato maggiormente. In una missione del gioco, infatti, Gohan e C-16 passano del tempo insieme. L'androide, di cui adesso sappiamo il nome grazie a Dragon Ball Z: Kakarot, coglie subito la vicinanza caratteriale con Gohan e l'amore che entrambi provano per la natura. Questo piccolo approfondimento emerge più forte e rende meglio la scena del sacrificio di C-16 nel Cell Game. Rimasto solo con la testa, C-16 sprona Gohan a lottare e difendere la natura che tanto amano prima di venire schiacciato e permettere al ragazzino di raggiungere il livello di Super Sayan 2 col quale sconfiggere l'avversario.

