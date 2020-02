Dragon Ball Z: il nuovissimo Funko Pop di Goku riprende una delle sue solite abitudini

Funko, la famosa azienda giapponese responsabile per la produzione dei Funko Pop, ha appena messo in vendita un nuovissimo pupazzetto dedicato a Goku. Il modellino tuttavia non solo ha un prezzo irrisorio se paragonato alla media, ma presenta addirittura un bellissimo spunto che lo rende davvero imperdibile per tutti gli amanti di Dragon Ball Z.

Come potete vedere in calce, il Funko Pop mostra Goku mentre divora un piatto di noodles, una delle sue pietanze preferiti. In testa è presente una piccola aureola e l'abbigliamento è quello classico di cui si innamorarono tanti fan nei primi anni 2000. Il prezzo del prodotto è di appena 12 dollari (circa dieci euro) e le spedizioni partiranno dal prossimo 29 febbraio. I preorder sono aperti su Amazon da circa un'ora.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl (come in questo caso) o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime novità inerenti alla nuova serie Dragon Ball Super 2, oltre che al nostro approfondimento sui migliori momenti di Dragon Ball Z.