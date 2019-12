Dragon Ball Z: il nuovo, spettacolare Funko Pop metallico di Piccolo ha una data d'uscita

Piccolo è sempre stato uno dei personaggi più apprezzati della serie di Dragon Ball, soprattutto per via del suo emozionante rapporto con Gohan. Il namecciano non ha avuto molte occasioni per brillare, esclusi gli storici combattimenti con Freezer e C-17, ma la sua abilità principale è praticamente un mantra per tutti gli appassionati dell'opera.

FYE, acronimo dell'azienda americana For Your Entertainment, ha presentato a questo proposito un bellissimo Funko Pop ritraente il namecciano in procinto di eseguire il Makankosappo (in italiano Cannone Speciale), la storica mossa utilizzata in Dragon Ball Z per finire Raditz.

Il pupazzetto, mostrato in variante metallica dal profilo social della compagnia, presenta anche il bellissimo dettaglio del braccio sinistro mancante, richiamo allo storico combattimento col fratello di Goku. La data di uscita è fissata per il prossimo 6 dicembre, mentre il prezzo dovrebbe aggirarsi, come al solito, intorno ai 15/20€. Sempre a questo proposito, vi ricordiamo che pochi mesi fa venne annunciato dall'azienda originale Funko una variante simile per il pupazzetto di Trunks del Futuro.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta dai 10 ai 13 centimetri, escluse pochissime eccezioni.

