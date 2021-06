Dragon Ball Z e quell'omaggio alla Batmobile di Batman: conoscevate questo easter egg?

La cultura anime rientra a pieno diritto nella cultura pop dal momento che molti titoli di origine nipponica e americana si sono ispirati a vicenda. Ad ogni modo, la prima trasmissione di Dragon Ball Z è rientrata in alcuni anni molto importanti per il mondo cinematografico e ciò lo si evince anche dalle numerose citazioni della serie televisiva.

Alcuni capolavori, come la Guerra dei Mondi di Spielberg, hanno infatti omaggiato il gioiellino di Akira Toriyama che, a sua volta, ha nel tempo nascosto alcuni brillanti easter egg che di tanto in tanto vengono scovati e riportati dalla community dedicata. Uno di essi, in particolare, è legato ad un'opera storica della DC Comics, il film di Batman diretto da Tim Burton e risalente al 1989.

Il successo della Warner Bros., che si portò a casa il clamore della critica ed enormi incassi al botteghino, fu un trionfo anche di merchandising dal momento che la Batmobile venne molto apprezzata in tutto il globo. E proprio quel gioiellino di ingegneria è stato omaggiato nel 26° episodio di Dragon Ball Z, rilasciato tra l'altro a novembre del 1989, dove appare per un istante in un frame, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia.

E voi, invece, conoscevate questa storica citazione al film di Burton del 1989? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a quest'altro easter egg di Dragon Ball e dedicato a Gohan.