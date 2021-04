Da Dragon Ball Z a ONE PIECE: le migliori trasformazioni negli anime secondo i fan

Poche ore fa, centinaia di fan hanno iniziato a dibattere sui social per eleggere la migliore trasformazione di sempre vista in un anime. Dal Super Saiyan di Goku e Gohan al Full Cowl di Izuku Midoriya, le risposte hanno spaziato tra decine di grandissime opere, ma quali saranno state quelle maggiormente approvate dagli appassionati? Scopriamolo insieme.

In calce potete dare un'occhiata al tweet di @hulkgamerxx, che solo qualche giorno fa era diventato virale in rete dopo aver chiesto ai suoi follower di votare l'anime che avrebbe meritato maggiormente un reboot. Anche in questo caso abbiamo assistito a tantissime risposte valide, e ovviamente noi vogliamo sentire la vostra opinione.

Come potete vedere in basso i fan statunitensi sembrano maggiormente improntati verso le trasformazioni dei protagonisti degli shonen più famosi, tra cui quelle di Goku e Gohan in Dragon Ball, Rufy in ONE PIECE o Ichigo in Bleach. Naturalmente ce ne sono molte altre non nominate che meriterebbero altrettanta considerazione, come quella di Ken Kaneki in Tokyo Ghoul, o anche solo quella di Eren Jaeger ne L'Attacco dei Giganti. Insomma, il catalogo è piuttosto ampio.

Le trasformazioni del resto sono spesso e volentieri il cuore dei battle shonen, e noi vogliamo sapere qual è secondo voi la migliore in assoluto. Fateci sapere la vostra scelta nei commenti, e nel caso in cui vi interessassero ulteriori classifiche di questo genere, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla Top 10 dei momenti più emozionanti negli anime secondo i fan!