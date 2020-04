Da Dragon Ball Z a ONE PIECE: e se Vegeta avesse i poteri di Ener?

La serie di Dragon Ball Z è ricca di nemici potentissimi, che hanno in qualche modo scandito i ritmi della storia creata dal maestro Akira Toriyama. Infatti ogni saga si può legare ad uno specifico antagonista, più temibile magari rispetto ad altri villain minori, e indubbiamente nella prima, la Saga dei Sayan, questo ruolo è di Vegeta.

Il Principe dei Sayan, caratterizzato da un orgoglio senza limiti, e una fiducia altrettanto vasta nelle sue capacità combattive, è stato da subito un grande avversario per Goku, riuscendo a mettere il protagonista in difficoltà. Sappiamo tuttavia che Vegeta cambierà profondamente nel corso del tempo, diventando un prezioso alleato dei Guerrieri Z, pronto a difendere la Terra e l'Universo al fianco del suo amico-rivale Kakaroth.

Nei giorni scorsi abbiamo mostrato un simpatico artwork in cui Gohan scatenava il potere di Marco di ONE PIECE, e sembra che lo stesso autore del disegno, l'utente @CELLMANart, abbia immaginato anche Vegeta con particolari abilità appartenenti all'universo piratesco di Luffy e compagni. Nel post in fondo alla pagina potete vedere il Principe dei Sayan circondato da scariche elettriche, derivanti dal Frutto del Diavolo Rombo Rombo, mangiato da Ener, ex divinità di Skypiea, l'isola nel cielo.

Ricordiamo inoltre che oggi l'anime di Dragon Ball Z festeggia 31 anni, un traguardo importante per una delle opere più apprezzate nell'industria del fumetto e dell'animazione giapponese.