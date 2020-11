Dragon Ball Z: l'opera di Akira Toriyama ha ispirato Le Superchicche?

The Powerpuff Girls, in Italia intitolato Le Superchicche, è un cartone animato famoso per i suoi svariati riferimenti alla cultura pop. In particolare in un episodio pare che per una scena si prese spunto da un'animazione utilizzata nella serie Dragon Ball Z. Vediamola.

Il manga di Akira Toriyama negli anni è divenuto uno dei più grandi fenomeni della cultura pop che ha ispirato molte opere, cosa che possiamo notare ad esempio dall'influenza che ha avuto il personaggio di Vegeta di Dragon Ball Z su numerosi Shonen, ed alla quale molteplici autori non mancano di inserire più o meno espliciti riferimenti nelle loro creazioni. Questo è il caso di The Powerpuff Girls, serie animata del 1998 ideata da Craig McCracken e prodotta da Hanna-Barbera per la rete televisiva Cartoon Network.

In particolare in un episodio della seconda stagione intitolato "Stuck Up, Up, and Away", "Un nuovo arrivo in classe" in Italia, sembra che i produttori abbiano riproposto sotto una nuova veste gli stessi movimenti che fece Trunks del futuro una volta tornato nel suo tempo.

Il cartone statunitense, nel caso sopra citato, introduce la principessa Morebucks la quale, affascinata dagli eroi, tenta di diventare una di loro ma venendo rifiutata ripiega sulla strada del villain. Utilizzando numerose e costose armi tecnologiche la ragazza riesce a sconfiggere Bubbles e Buttercup (Dolly e Molly in Italia) poi cerca di colpire Blossom (Lolly) con un laser ma l'eroina lo schiva con un movimento della testa molto simile a quello fatto da Trunks in Dragon Ball.

Al termine della news potete vedere un Tweet che riporta la scena in questione ed in cui l'ispirazione sembra palese facendo inoltre pensare che tutto l'episodio possa essere stato influenzato dall'anime. Nella serie statunitense possiamo infatti vedere la principessa combattere utilizzando una tuta che la rende capace di volare e sparare raggi come un personaggio del manga di Toriyama, la protagonista della battaglia invece combattere col cuore indurito per la sconfitta inferta dalla nemica alle proprie sorelle, similmente a come combatteva il ragazzo del futuro nella serie giapponese a seguito della perdita dei propri cari.



Infine, nel caso foste interessati vi riporto un articolo in cui vi mostriamo i protagonisti di Dragon Ball rappresentati nell'epoca feudale giapponese.