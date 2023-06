Dragon Ball Z: l'orgoglio del principe dei Saiyan nella figure di Clouds Studio

Vegeta ha sempre cercato di eguagliare e superare il livello combattivo raggiunto dal suo eterno rivale Son Goku, e nel farlo ha spinto il proprio corpo al limite svariate volte, e riuscendo a sorprendere i lettori e gli appassionati di Dragon Ball Z con alcune scene epiche, come quella riproposta da Clouds Studio in una nuova figure.

Nella saga di Cell, anche grazie a suo figlio Trunks venuto al futuro e all’intenso allenamento nella stanza dello spirito e del tempo, il principe dei Saiyan è riuscito a raggiungere un potenziale superiore a quello del Super Saiyan, e per raggiungere ulteriore potenza Vegeta ha assunto una posa diventata ormai iconica ed emblematica del personaggio e della serie. Dicendo di essere Super Vegeta, l’orgoglioso Saiyan è pronto a fronteggiare in prima persona la minaccia rappresentata dall’androide del Dr. Gelo.

Per rivivere quel momento gli artisti di Clouds Studio hanno realizzato la splendida figure che potete vedere nelle immagini in calce. Disponibile in quattro versioni diverse, in scala 1:4 o 1:6 e con l’aura del Super Saiyan o l’ambientazione montana sullo sfondo, la figure ritrae alla perfezione il ghigno di Vegeta trasformato con il pollice rivolto verso il volto. In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la statua è venduta ad un prezzo di 275 euro per la versione più economica, in scala 1:6 e senza aura, fino a 475 per la versione in scala 1:4 con l’aura.

Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. In conclusione, vi lasciamo ad una scena censurata di Dragon Ball Z, e alle cinque migliori redenzioni degli antagonisti nella serie.