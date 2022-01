Dragon Ball Z, quali sono le origini di Cell? Lo spiega uno scienziato giapponese

Tra i nemici apparsi in Dragon Ball Z, gli androidi sono quelli che hanno dato più problemi, in particolare l'essere che ha raggiunto l'apice di queste creazioni. Cell è uno dei più amati ma anche uno dei più temuti villain della serie, con un potere e una caratteristica da non sottovalutare. La capacità di assorbire poteri è infatti sensazionale.

Il Dottor Gelo ha sperimentato molto con questa caratteristica, ottenendo materiale genetico da svariati guerrieri dell'universo di Dragon Ball Z e iniettando tutto in un unico essere. Sperimentando non solo su di lui ma anche sul metodo di ottenimento dell'energia visto in alcuni androidi che erano dotati di dispositivi proprio atti a risucchiare l'energia tramite un sensore rosso sulle mani, il dottor Gelo ha migliorato questa tecnologia. Sapevate che questa capacità di Cell ha anche una spiegazione scientifica?

Lo scienziato giapponese Yudai Okuyama - che recentemente ha espresso il proprio parere sulla forza di Gohan - ha spiegato cosa che l'assorbimento di altri organismi visto con Cell è probabilmente da rimandare ai cleptoplasti, piccoli organismi molto aggressivi e rari che rubano i cloroplasti dagli altri organismi. "Sono un po' come Cell, non pensate? Ci sono queste forme di vita capaci di assorbire le abilità di altri organismi e renderle proprie. Per esempio, c'è una specie di pesci luminescenti chiamati Parapriacanthus ransonneti, ma in realtà la loro abilità di emettere luce dalle proteine deriva dalla dieta di lucciole marine, o Vargula hilgendorfii. Non le digeriscono, semplicemente le assorbono."

Esistono quindi dei piccoli Cell in natura, anche se non sono terrificanti come l'androide creato da Toriyama per Dragon Ball Z.