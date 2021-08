Dragon Ball Z: un particolare cosplay di Vegeta al femminile ma con body paint

Con l'esplosione negli anni 2010 della popolarità di serie tv, film, anime e manga, si è innescato un meccanismo che ha portato sempre più appassionati a mettersi in mostra con i propri lavori sui social. Tra Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok e Reddit ormai vengono mostrati molti lavori a tema anime, con Dragon Ball in primo piano.

I fan del mondo creato decenni fa da Akira Toriyama sono tantissimi, tra quelli più grandi a quelli più giovani che lo hanno scoperto di recente. Grazie ai social sono quindi emersi talenti che hanno portato i propri omaggi al mondo di Dragon Ball e ai suoi personaggi, preparando illustrazioni speciali o cosplay di vario genere e sui più svariati individui. Sono tanti i cosplayer che si sono lanciati sui saiyan e soci, come dimostrato dal cosplay di Piccolo che vi abbiamo portato qualche settimana fa.

Ci sono anche cosplay più particolari a tema Dragon Ball Z, solitamente ad opera di pochi autori. In questa categoria ricade Baola Quinn, modella che sulla sua pagina Instagram ha proposto realizzazioni in body paint. Negli ultimi giorni la ragazza si è dedicata a un cosplay di Vegeta in body paint dall'effetto molto particolare. Nella foto in basso si intravede il principe dei saiyan naturalmente al femminile, con la tuta blu e la corazza disegnati.

A proposito di cosplay particolari, Vegeta ha incontrato Venom nelle foto 210ultimatesymbiote.