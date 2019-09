Dragon Ball Z: al via la partnership con la linea d'abbigliamento Uniqlo

Per festeggiare i 30 anni di Dragon Ball Z, la famosa serie creata da Akira Toriyama, l'azienda giapponese Uniqlo ha deciso di dare il via ad una nuova partnership commerciale. A partire dal prossimo novembre infatti, la catena di abbigliamento metterà in vendita una serie di prodotti dedicati alla serie, come cravatte, felpe e t-shirt.

La notizia è stata rivelata in prima battuta da Hypebeast, visto che il collaboratore del sito Kosuke Kawamura lavorerà sul design dei vestiti. Oltre ai classici abbigliamenti casual, Uniqlo metterà in vendita anche prodotti più sofisticati: saranno infatti disponibili alcune cravatte personalizzate con i volti dei protagonisti della serie.

Per chi non lo sapesse, Uniqlo è un'azienda giapponese che disegna, produce e vende vestiti. L'incredibile successo riscosso dal marchio ha consentito l'apertura di nuove filiali in tutto il mondo, a partire da Parigi, passando da Seul e Londra e infine giungendo addirittura in Italia, dove lo scorso 13 settembre è stato aperto il primo flagship store a Milano.

Dopo la recente collaborazione con Converse Star Japan dunque, sembra proprio che Dragon Ball non voglia più saperne di fermarsi. In calce all'articolo potete osservare l'annuncio ufficiale condiviso dalla pagina Instagram dello store.

E voi cosa ne pensate? Farete qualche acquisto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!