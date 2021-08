Dragon Ball Z: ecco perché la community reputa Cell come il miglior villain dell'opera

Quando si pensa a un villain di Dragon Ball Z immediatamente il pensiero vola verso Freezer, colui che in un certo senso ha reso possibile l'iconica trasformazione in Super Saiyan. Tuttavia, almeno secondo una buona parte della community, il miglior antagonista dell'opera creata da Akira Toriyama non è lui, bensì l'Essere Perfetto Cell.

Per alcuni fan, Dragon Ball non ha mai avuto un altro cattivo come Cell. Su Reddit, questo punto di vista è stato supportato da un vasto elenco di fattori chiave che incoronano l'Essere Perfetto come miglior villain del franchise.

A rendere Cell un antagonista unico nel suo genere vi sono molteplici fattori. Cell è l'unico cattivo della serie Z, tra i tre principali, a non essere una minaccia temuta in tutta la galassia. A differenza dei suoi "colleghi" Freezer e Bu, l'Essere Perfetto ha infatti minacciato unicamente il Pianeta Terra.

Cell è stato anche l'unico a non essere ucciso da Goku, anzi, è stato lui l'unico in grado di uccidere il Saiyan. Altro grande pregio del cyborg è il non essere stato vittima dell'Energia Sferica o di un morso di Kakarot. Ucciso in ogni sua forma (Imperfetto da Mirai Trunks, Semi-Perfetto con un esplosione e Perfetto da Gohan), è ancora morto in Dragon Ball Super e non è mai stato menzionato da Beerus o Whis.

Quest'ultimo punto è di grande dibattito per il fandom. Una fetta della community vorrebbe che Cell tornasse per sfidare nuovamente i Guerrieri Z, mentre l'altra lo vorrebbe ancora morto nella sua grandezza unica. Al momento, nel manga non vi è margine per un suo ritorno; che la nuova pellicola sia l'occasione giusta? E voi cosa ne pensate, questo elenco vi ha convinto? È davvero lui il miglior villain?

Vi lasciamo a un inquietante e fedele Cell in una figure in edizione limitata di Dragon Ball Z. Ma qual è la miglior trasformazione del cyborg? Riviviamo tutte le sue forme in Dragon Ball Z.