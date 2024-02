Dragon Ball Z: perché gli ultimi episodi sono stati spesso oggetto di critiche

Se dovessimo indicare l'orizzonte simbolico che si cela dietro l'eredità di Dragon Ball, il momento in cui l'opera di Toriyama - e soprattutto, il suo adattamento animato - ha compiuto un salto di paradigma nell'immaginario collettivo, è difficile non pensare a Z. Eppure gli ultimi quattro episodi della serie sono stati spesso oggetto di critiche.

Prima di indagare i motivi che hanno reso il finale di Z così inviso agli occhi di alcuni (se non molti) appassionati dell'opera, occorre prima di tutto sottolineare come l'epilogo, seppur apparentemente incongruente e ridondante, non offuschi in nessun modo il grado di sacralità di cui gode (ancora oggi) la serie né la centralità che occupa nei fenomeni di legittimazione della cultura-anime nel mondo. D'altronde se Dragon Ball Z continua ad ottenere premi a livello internazionale nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla fine della sua messa in onda originale, è chiaro che la sua eredità lasci intendere un'intoccabilità di fondo pressoché dogmatica, anche perché è grazie al successo di Z, prima a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e poi in tutto il corso del nuovo Millennio, se l'animazione giapponese ha iniziato ad esercitare un ruolo così centrale nelle strategie di consumo delle audience odierne.

E malgrado l'arco di Majin Bu sia stato universalmente apprezzato dai lettori/spettatori, nonostante l'autore volesse già interrompere la narrazione ai tempi della saga degli androidi – come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Toriyama smise di disegnare Dragon Ball all'apice del suo successo – lo stesso non lo possiamo affermare per il mini-ciclo di episodi che ha messo la parola fine su Z.

Più che nel manga, gli eventi conclusivi della storia sono divenuti oggetto di controversie soprattutto alla luce della loro traduzione animata. Qui Toei, nel realizzare i quattro episodi finali (cioè i numero 288-291) ha esteso - o meglio, dilatato - i ritmi e le logiche su cui si fondano gli ultimi “intrecci” del racconto, ponendoli fin troppo in contrapposizione (narrativa, tonale, e anche semantica) con i registri su cui era culminato il forsennato confronto con Bu.

Rispetto agli ipercinetismi o alla gravitas narrativa che hanno portato gli eroi a canalizzare tutti i loro sforzi nella fatidica conquista della pace, le istanze “episodiche” che caratterizzano le battute conclusive dell'anime – e quindi l'approdo della narrazione a quell'orizzonte pacifico per cui Goku e Vegeta hanno lottato così strenuamente – sono apparse decisamente dissonanti, soprattutto agli occhi di chi desiderava non tanto una ripetizione dei linguaggi su cui è culminata la saga di Majin Bu, ma per coloro che speravano in una conclusione che rendesse onore ad una una storia così epica.

Soluzioni come la festa celebrativa di Chichi – a cui, ad esempio, Goku non partecipa perché impegnato nella “fondamentale” ricerca delle uova di dinosauro – o la poca enfasi sui cambiamenti che il salto temporale ha determinato sulle relazioni tra personaggi – in particolare tra i due protagonisti/rivali – non sono state accolte positivamente. Inoltre lo stesso Torneo Tenkaichi, un simbolo cardinale dell'opera anche per quanto riguarda le evoluzioni suggerite dai vari time-skip di Dragon Ball, appare quasi macchiettistico rispetto alle precedenti manifestazioni, sia per il palco di personaggi che reiterano stancamente le caratteristiche dei guerrieri del passato – primo fra tutti il Capitan Chicken – sia per l'ennesima delegittimazione che propone di un personaggio ormai destinato ad occupare un ruolo marginale come Goten, qui sconfitto (banalmente) da una giovanissima Pan.

E anche la scelta finale di Goku di abbandonare (nuovamente) la famiglia pur di allenarsi con l'incarnazione “positiva” di Bu, ha lasciato un retrogusto amaro a quegli spettatori che si aspettavano una conclusione più edificante e virtuosa, anche se, occorre sottolinearlo, tale soluzione ci appare perfettamente in linea con l'identità del saiyan, a cui Toriyama non ha mai destinato una rivalutazione pedagogica (riscontrabile, invece, in Piccolo) né tanto meno maritale.