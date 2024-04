Dragon Ball Z: perché la fisionomia di Freezer e King Cold è così tanto differente?

Dopo oltre 40 anni, l’universo narrativo di Dragon Ball è ancora pieno di domande che non hanno mai trovato alcuna risposta. Tra queste, una di quelle che maggiormente interessa la community di appassionati è la differenza fisica tra Freezer e suo padre Re Cold. Perché i due sono così tanto diversi?

Sia Freezer che King Cold sono ovviamente membri della stessa razza, i misteriosi demoni del freddo che abitano anche l’Universo 6, come visto con Frost nel Torneo del Potere di Dragon Ball Super. Tuttavia, mentre Re Cold è altissimo, Freezer è quasi la sua metà, un dato certificato dall’artbook Dragon Ball Daizenshuu #04. Re Cold addirittura sovrasta in altezza la forma più alta di suo figlio, la sua seconda. A proposito, ricordate tutte le forme di Freezer in Dragon Ball?

Ciò, secondo le teorie della fanbase, potrebbe semplicemente dipendere dall’età dei due personaggi. A differenza degli umani, i membri della razza dei demoni del freddo potrebbero non smettere mai di crescere. Dunque, in futuro potremmo vedere un Freezer imponente. Questa ipotesi è però sbugiardata da Dragon Ball Super, in cui l’arcinemico di Goku e Vegeta intende raccogliere le Sfere del Drago per desiderare di diventare più alto. Si tratta di semplice impazienza, la sua?

La teoria più veritiera è che, esattamente come nel mondo reale, la disparità d’altezza tra padre e figlio è frutto di genetica casuale. King Cold pare infatti essere un eccezione, dato che Cooler, Freezer e Frost possiedono una statura molto simile. Secondo voi, Freezer è destinato a crescere e a diventare sempre più simile a suo padre, oppure no? Infine, vi lasciamo al motivo per cui Black Freezer sarà il villain finale di Dragon Ball Super.

In the clear moonlit dusk (Vol. 7) è uno dei più venduti oggi su