Dragon Ball Z: perché Goku diede un Senza a Cell? Le ragioni dietro una scelta illogica

Protagonista di Dragon Ball è Goku, un Saiyan cresciuto sulla Terra dotato di sani principi e forti valori. Quando tuttavia scende sul campo di battaglia, Goku prende scelte che per molti sono a dir poco illogiche. Spieghiamo quello che viene considerato uno dei suoi più grandi errori.

Soprattutto in Dragon Ball Z Goku compie delle scelte dettate più dal suo sangue Saiyan, che dal suo cuore e dalla ragione. Durante la Saga dei Saiyan permette la fuga di Vegeta, una grave minaccia per la Terra che aveva già causato la morte di suoi amici. Lo stesso succederà nella Saga di Freezer, quando decide di risparmiare Freezer, che però deciderà di tradire la sua fiducia attaccandolo ancora. L'errore più grave commesso da Goku, tuttavia, viene commesso durante la Saga di Cell, quando arrivò persino a dare un Senzu a colui che suo figlio Gohan avrebbe dovuto combattere.

Inizialmente, è Goku a scontrarsi contro la forma Perfetta di Cell. Dopo una lotta intensa, Goku sferra una Kamehameha che disintegra quasi per metà il corpo del villain, che però riesce a rigenerarsi per via delle cellule di Piccolo presenti nel suo DNA. Goku a quel punto è esausto, mentre Cell è ancora al massimo delle sue forze.

Trunks provò a ricordare a Goku che aveva in dotazione un Senzu e che mangiandolo avrebbe potuto recuperare le energie cessando lo scontro. Fu Vegeta a spiegare che l'orgoglio di Goku come guerriero Saiyan gli impediva di fare questa scelta. Goku si fa dunque da parte lasciando campo libero a Gohan, meritevole della sua piena fiducia. A proposito, secondo voi i fagioli Senzu sono ancora utili in Dragon Ball Super? Se non la ricordate, ecco un riassunto della Saga di Cell di Dragon Ball Z.

Quando Goku passa un Senzu a Cell, lo fa per orgoglio del figlio. Goku era convinto che Gohan fosse in grado di distruggere Cell e che non avesse bisogno di alcun vantaggio per farlo. Goku scommise tutto su suo figlio e a posteriori questa scelta si è rivelata giusta, anche se poco logica per la mentalità umana.