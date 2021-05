Dragon Ball Z: ecco perché lo scontro tra Goku e Freezer nell'anime fu così allungato

Il manga di Dragon Ball di Akira Toriyama, pubblicato per ben 11 anni su Weekly Shonen Jump, a un certo punto della sua produzione fu affiancato da un anime. Prima l'anime denominato Dragon Ball e poi il suo sequel, Dragon Ball Z, contribuirono a lanciare nell'olimpo dei manga il capolavoro del sensei di Nagoya.

Le saghe di Dragon Ball sono state tutte avvincenti, ognuna a proprio modo, ma se c'è una che è riuscita ad elevare l'epicità dei combattimenti e dei personaggi mettendo in ballo il destino dell'universo è stata la saga di Freezer. Eppure gli spettatori di Dragon Ball Z hanno spesso notato degli allungamenti, in particolare durante lo scontro finale tra Goku e Freezer. Da qui sono stati poi creati vari meme, come la famosa frase di un Namek che sarebbe esploso in cinque minuti e invece i due erano ancora a combattere dopo quattro puntate. Perché accadde una cosa del genere?

All'epoca Toei Animation si era avvicinata fin troppo alle storie degli ultimi capitoli pubblicati del manga. Akira Toriyama continuava la pubblicazione settimanale su Weekly Shonen Jump, ma l'anime, che adattava più di un paio di capitoli per volta, fu costretto a rallentare pesantemente e ad adattare al massimo un capitolo di storia. Considerato che Dragon Ball ruota molto intorno agli scambi di colpi e alle battaglie, questo costrinse la Toei Animation a riempire quella fase di scene filler dove i due si guardavano a vicenda e pensavano, oppure attimi in cui si passava temporaneamente agli altri personaggi per raggiungere il minutaggio necessario a chiudere l'episodio.

Non a caso, Toei Animation decise di lanciare un arco narrativo filler subito dopo la fine della saga di Freezer, la saga di Garlic Junior, in modo tale da consentire al mangaka Toriyama di produrre altri capitoli per la saga di Cell. Lo scontro tra Goku e Freezer rimane comunque epico, grazie anche alle musiche create da Shunsuke Kikuchi per Dragon Ball Z.