Dragon Ball Z: perché Shenron nel logo è di colore blu?

Durante una serializzazione non è raro che un autore decida di cambiare le cose in corso d'opera, fenomeno che in realtà accade spesso in fase di pianificazione. Anche in Dragon Ball Z, ad esempio, ci sono alcuni elementi originariamente previsti che poi non sono di fatto cambiati.

Ancora oggi trapelano in rete curiosità in merito a Dragon Ball Z, piccoli retroscena che fanno discutere l'immensa community legata all'opera, basti pensare alle origini di Vegeta come personaggio. Alcuni aneddoti sulla serie, in particolar modo dell'anime, hanno spesso sollevato un paio di dubbi proprio trai fan, un po' come per quanto riguarda il misterioso drago di colore blu all'interno dell'iconico logo ufficiale.

Per quale motivo, infatti, Shenron è blu? Una motivazione ufficiale in tal senso in realtà non è mai stata fornita, tuttavia la spiegazione più plausibile ed accettata dai più è quella legata alla creazione del logo. Probabilmente, infatti, questo è stato realizzato ben prima della produzione dell'anime, stessa cosa che sembrerebbe essere accaduta a Vegeta coi capelli rossi. Ovviamente questo dettaglio non ha minato in alcun modo la godibilità della serie, ma resta comunque un retroscena interessante e che più volte ha sollevato qualche curiosità.

E voi, invece, vi eravate mai chiesti perché Shenron nel logo fosse blu? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.