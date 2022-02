Dragon Ball Z, perché Trunks non ha i capelli neri come gli altri saiyan?

I capelli dei saiyan sono stati menzionati più volte in Dragon Ball Z. Durante la pubblicazione del manga, Akira Toriyama ha scritto in alcune pagine in determinate situazioni quali sono le caratteristiche principali della loro capigliatura: sempre neri, sempre identici dalla nascita alla morte. Ma questo non vale per i mezzi saiyan.

Gohan infatti cambia spesso taglio di capelli durante la serie, con i capelli che crescono visibilmente in tante situazioni. Però il figlio di Goku mantiene sempre la caratteristica dei capelli neri, cosa che non succede con Trunks, il primogenito di Vegeta e Bulma. Perché Trunks non ha i capelli neri come il padre?

Non è mai stata data una spiegazione chiara in Dragon Ball, se non che Trunks dovesse avere i capelli identici a quelli di Bulma. Per un mezzo saiyan, evidentemente, è altamente probabile ereditare le caratteristiche dei capelli della madre. Se nel caso di Gohan - e anche di Goten - questo particolare è meno in vista perché anche Chichi ha i capelli neri, per Trunks, ma anche per sua sorella Bra, è molto più vistoso. Tutti e quattro i mezzi saiyan hanno ereditato i geni materni, perdendo così le caratteristiche base dei capelli saiyan.

Purtroppo non ci sono tanti altri mezzi saiyan nell'universo che possano convalidare questa ipotesi. Magari in futuro in Dragon Ball Super esordiranno altri di questa razza mista che possano svelare l'arcano.