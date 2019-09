Dragon Ball Z: cosa si nascondeva dietro l'allenamento di Vegeta? Ecco la teoria di un fan

Dragon Ball Z, uno degli anime più apprezzati della storia, ha reso famosa in tutto il mondo la razza Saiyan ed i suoi principali rappresentanti: Goku e Vegeta. Il secondo, introdotto inizialmente come villain della serie, ha deciso di unirsi ai Guerrieri Z ed è infine diventato uno dei personaggi più apprezzati della fan base.

Una domanda però sembrerebbe non aver ancora ricevuto risposta: per quale motivo Vegeta ha sempre deciso di condurre i propri allenamenti da solo nella stanza ad alta gravità, piuttosto che fuori con il resto dei suoi compagni?

Secondo molti fan la risposta sarebbe da ricercare nel carattere chiuso e sprezzante dell'allora antieroe, ma per un attento utente Reddit potrebbe esserci dell'altro. Tramite il post visibile in calce infatti, il redditor diamondtoss ha fatto valere il suo punto di vista, strettamente legato alla possibilità di cambiare la gravità.

Vegeta, originario del suo Pianeta omonimo, sarebbe infatti cresciuto in un ambiente con una gravità 10 volte superiore a quella del Pianeta Terra, e avrebbe dunque fatto fatica a mantenere la propria forma fisica in un mondo così differente. Diamondtoss crea successivamente un parallelismo tra la Terra e la Luna e si domanda: "Cosa fareste se doveste allenarvi sulla Luna? Sarebbe impossibile restare in forma senza l'utilizzo di un macchinario del genere!".

E voi cosa ne pensate? Vi sembra un motivo plausibile?