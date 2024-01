Dragon Ball Z, perché Vegeta non è mai riuscito a raggiungere il Super Saiyan 3?

Dragon Ball Z ha portato sul piccolo schermo molteplici trasformazioni, tutte distinte per una serie di poteri e abilità peculiari ottenute dai Saiyan e dagli altri protagonisti del manga e dell'anime nel corso degli anni. Tra tutte, però, spiccano le iconiche forme Super Saiyan, introdotte insieme a Vegeta.

Eppure, il Principe dei Saiyan non ha mai raggiunto la forma SSJ3, nonostante abbia successivamente ottenuto le forme di Super Saiyan God e Super Saiyan Blue. In Dragon Ball Z il Super Saiyan 3 è la forma più potente a cui un essere vivente può ambire (in quella specifica saga, ovviamente), ed è ben quattro volte più potente dell'SSJ2. Ma quindi, cosa ha impedito a Vegeta di raggiungere il Super Saiyan di Livello 3?

L'SSJ3 è caratterizzato da una particolare crescita dei capelli, la scomparsa delle sopracciglia e un corpo più imponente rispetto al Super Saiyan 2. Tuttavia, questa forma consuma notevolmente l'energia vitale. Goku, l'unico personaggio canonico ad averla utilizzata, l'ha fatto in circostanze estreme e solo dopo essersi allenato intensamente ed essere tornato in vita dal regno dei morti.

Una delle ipotesi più condivise dal pubblico è che Vegeta abbia deciso che il Super Saiyan di livello 3, di fatto, non offra alcun beneficio a chi ne fa uso. La sua natura competitiva potrebbe averlo spinto a concentrarsi su forme più equilibrate, come il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue. Questa valutazione lo avrebbe infine portato a scegliere di non sfruttare il potere dell'SSJ3 di sua spontanea volontà.

Dopotutto, la razionalità e l'intelligenza sono caratteri tipici della personalità del Principe dei Saiyan. Con l'ultimo film di Dragon Ball Vegeta sarebbe più forte di Goku, canonicamente parlando.