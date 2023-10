Dragon Ball Z, quanti personaggi ha ucciso Vegeta?

Vegeta è la perfetta antitesi di Goku. Da una parte abbiamo un Saiyan che a causa dell'influenza umana ha un animo puro e misericordioso, dall'altra abbiamo lo spietato, violento e orgoglioso principe dei Saiyan ceh in battaglia non ha pietà per l'avversario. Ma quanti personaggi ha ucciso Vegeta in Dragon Ball Z?

Sebbene nel corso di Dragon Ball Super Vegeta sia divenuto sempre più simile a Goku, il sangue Saiyan ribolle ancora nelle vene del principe. Ex antagonista della prima parte della storia, ha ben più uccisioni sulle spalle rispetto al rivale. A proposito, avete già scoperto quanti nemici ha ucciso Goku in Dragon Ball?

Il numero di morti provocate da Vegeta è davvero elevato, soprattutto all'inizio di Dragon Ball Z, quando era ancora un Saiyan conquistatore spietato. Sin dalla sua primissima apparizione lo vediamo infatti circondato di numerosi cadaveri di alieni di cui non ci viene detto il nome.

La seconda uccisione di Vegeta, la prima on-screen, non è canonica, in quanto appare nell'anime, ma non nel manga. Parliamo dell'eliminazione di Lesoy, un guerriero della razza aliena degli Arliani che Vegeta e Nappa sfruttano come antipasto prima di giungere sulla Terra. Vegeta non si limita all'uccisione del guerriero, ma distrugge l'intero pianeta provocando l'estinzione degli Arliani.

Giunto sulla Terra, con la sua navicella distrugge interi palazzi di una città umana. Dopodiché, per dimostrare la sua potenza ai Guerrieri Z, Vegeta uccide un Saibaman. Una scena indimenticabile è l'uccisione di Vegeta ai danni di Nappa, quello che fino a poco prima era un suo compagno, nonché ultimo Saiyan in vita oltre lui e Goku.

Nel corso della Saga di Namek Vegeta si rende protagonista di numerose uccisioni. La prima è il suo vecchio rivale Cui, alieno dell'esercito di Freezer. Vegeta uccide anche Dodoria e Zarbon, Appule e interi villaggi di Namekkiani.

Dopodiché, Vegeta uccide Guldo, contro cui combatte personalmente, e poi anche Jeeth, Butter e Rikoom, questi però affrontati e sconfitti da Goku, oltre che numerosi altri soldati dell'esercito di Freezer.

Durante la Saga di Cell Vegeta uccide l'Androide 19, riuscendo a instillare in lui l'emozione della paura, Pui Pui e poi diversi civili umani per scatenare la rabbia di Goku. Le uccisioni in Dragon Ball Z si fermano lì, ma chissà che Vegeta non possa tornare a uccidere nel prossimo anime Dragon Ball Daima.