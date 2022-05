Dragon Ball Z, tutti i personaggi nella vita vera grazie a questi attori

Goku, Vegeta e tutti gli altri personaggi di Dragon Ball Z sono ormai fissati nella mente di tutti con il volto creato da Akira Toriyama, quindi aderente alle riproduzioni fumettistiche. Il brand ha sempre vissuto una lunga carriera nel mondo dell'animazione, ma lo stesso non si può dire dei progetti cinematografici in live action.

Dimenticando Dragonball Evolution, in pratica non c'è modo di capire come sarebbero Goku e compagni con fattezze reali. Eppure c'è il fan Samukarts che ha deciso di fare dei mash-up creando Goku e gli altri guerrieri di Dragon Ball Z sovrapponendo il volto di alcuni attori molto famosi.

Ed ecco così che parte una lunga galleria che potete osservare in basso. Si parte, naturalmente, dal protagonista della saga di Dragon Ball che viene interpretato da Jackie Chan secondo la visione dell'artista ispanico. Si prosegue poi con Vegeta, che ha il volto di Jet Li, poi c'è Nappa con un The Rock possente e che riesce a dare l'idea della stazza del saiyan. Si continua via via con Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson e tanti altri attori, li avete riconosciuti tutti nei nuovi panni?

Anche Artbreeder propose Goku con un volto reale ma sfruttando un software di modellazione di volti. Oscar3d invece pensò a Ginew e Burter nella realtà con delle illustrazioni realistiche.