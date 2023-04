Dragon Ball Z: la personalità di Goku ma spiegata da Masako Nozawa

All'interno di tutto l'immaginario di Dragon Ball solo un'altra persona conosce Goku quasi come lo conosce il suo autore, Akira Toriyama. Stiamo parlando, ovviamente, di Masako Nozawa, la storica doppiatrice del Saiyan più amato del mondo che per anni ha prestato la propria voce al protagonista.

Solo pochi appassionati non hanno mai sentito parlare di Masako Nozawa, uno dei volti più iconici al mondo nei riguardi dell'animazione giapponese, la stessa che insieme all'intero cast di Dragon Ball ha costruito una community di migliaia di appassionati. La seiyuu, infatti, ha accompagnato la crescita di Goku sin dall'inizio della storia e nel tempo ha imparato a conoscere lati del suo carattere che le permettono di comprendere determinare sue azioni.

In una dichiarazione, ad esempio, Nozawa descrisse così la personalità del suo eroe: "Goku non combatte perché odia i suoi avverarsi. Se qualcuno compie delle cattive azioni allora lui si mette in gioco per riportare la pace, ma dal momento che questi sono forti ne approfitta anche per allenare le proprie abilità. Ecco perché Goku non ha un vero e proprio concetto di 'nemico'. Una volta che la battaglia si è conclusa, tutti sono amici. Amo questo lato di Goku. Anche tipi come Piccolo e Vegeta sono cambiati grazie a lui. Inizialmente pensavo che quei due fossero spazzatura, ma adesso è come se fossero i miei amici."

Non si può dire che gli elementi in comune tra Goku e Masako Nozawa siano pochi visto che la doppiatrice vive con il noto saiyan ormai praticamente in simbiosi tanto da cambiare le sue opioni sui personaggi insieme al suo beniamino.