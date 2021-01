Dragon Ball Z: quante persone ha ucciso Freezer? Contiamole tutte

Di cattivi in Dragon Ball Z ce ne sono stati tanti. L'anime, che parte dopo un timeskip di diversi anni seguente la vittoria di Goku al Torneo Tenkaichi, ha visto uno sviluppo su quattro archi narrativi, ognuno con i propri villain. Quello da molti ritenuto il più epico è il secondo, denominato "Saga di Freezer".

Freezer è uno degli esseri più potenti della galassia e più volte Re Kaioh ha avvisato Goku di non avvicinarsi a lui, ma di recuperare i suoi amici e andarsene da Namek. La forza di Freezer l'abbiamo vista in particolare nella fase finale della saga, dove ha ucciso tante persone. Ma quante persone ha effettivamente ucciso Freezer in Dragon Ball Z?

Partiamo da uno dei suoi soldati senza nome, reo di aver portato la brutta notizia di un villaggio namekkiano razziato da Vegeta. Per arrivare alla seconda vittima di Freezer bisogna però andare già allo scontro finale: una volta raggiunta l'ultima trasformazione, Freezer attacca con un colpo rapidissimo il povero Dende, uccidendolo all'istante. Poco dopo sarà Vegeta a subire una sorte simile, colpito al cuore da un raggio laser. Infine, la quarta vittima è il povero Crilin, evento che scatenerà la rabbia di Goku e la conseguente trasformazione in Super Saiyan.

Naturalmente non vanno messi da parte i tanti abitanti del Pianeta Vegeta che però ufficialmente non si sa quanti fossero. Ci sono quindi quattro vittime certe e poi un numero imprecisato di saiyan che potrebbero far arrivare il conteggio anche al milione o più in Dragon Ball Z.