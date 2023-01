Dragon Ball Z: Piccolo e il Dio della Terra tornano uniti nella figure di SHK

La serie di Dragon Ball è costellata di momenti epici e memorabili, che ancora oggi vengono ricordati con affetto dagli appassionati di lunga data. Per rivivere in qualche modo tali circostanze, SHK ha annunciato una linea di nuove figure da collezione, presentando la prima: Piccolo e il Dio della Terra che si riuniscono nella saga di Freezer.

Accompagnate da descrizioni dettagliate relative sia ai personaggi coinvolti sia all’importanza del momento rappresentato, le immagini che trovate in calce mostrano la figure in questione. Alta 52 centimetri, la statua si presenta con il Santuario di Dio come base, un piccolo drago Shenron che copre la Torre di Karin nella parte inferiore, dove si trovano anche foreste, montagne e la caratteristica tenda di Bora e Upa.

Sopra al santuario si trovano i veri protagonisti: Piccolo e Kami, ovvero il Dio della Terra, che si lascia assorbire, fiducioso del bene presente nel namecciano che da anni ormai è diventato un alleato di Goku e degli altri, e Mr. Popo che osserva la scena con un’espressione preoccupata.

In arrivo tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, la statua è la prima della linea Big Moment Series, ed è già prenotabile al prezzo di 635 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. Infine, ricordiamo che Cloud Studio ha riproposto il Makankosappo di Piccolo contro Radish in un'altra figure da collezione, e vi lasciamo a un simpatico video crossover tra Dragon Ball e Mercoledì.