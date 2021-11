Dragon Ball Z: Piccolo diventa potentissimo, ma in formato LEGO

Entrato nell'immaginario collettivo a causa di un divertentissimo meme, il "Io sono fortissimo, mi sento imbattibile" pronunciato da Piccolo durante Dragon Ball Z è stato ricreato da un fan in una videoclip in stile LEGO.

Uno dei momenti più iconici della Saga di Freezer è stato recentemente ricreato con uno stile assolutamente inedito e geniale. Nella clip fanmade dell'utente Reddit @MinilifeTV, Piccolo diventa fortissimo, ma questa volta come un mattoncino!

LEGO ha già collaborato ufficialmente con diverse serie molto popolari, come ad esempio I Simpson, Batman o Star Wars, ma mai con Dragon Ball. Sebbene una partnership tra i due franchise sembri al momento irrealizzabile, un fan ha provato a immaginarne il risultato. Lo spettacolo è garantito.

Il filmato, condiviso su Reddit, riprende quella che è la frase più celeberrima di Piccolo e la traspone in formato LEGO. Resuscitato grazie alle Sfere del Drago del Pianeta Namecc, il guerriero Z accorre in soccorso di Gohan e dei suoi amici. Prima di sfidare Freezer, però, Piccolo si imbatte in un namecciano ferito a morte, Nail, che gli propone di assorbire il suo potenziale combattivo attraverso la tecnica dell'assimilazione delle forze di due combattenti riunite in un solo corpo. Una volta completato questo processo, sentendosi implacabile, il guerriero Namecciano si rialza in piedi e pronuncia al vento l'iconica frase.

La trasposizione in formato LEGO è pressoché perfetta, e riesce a trasmettere tutta l'epicità e l'atmosfera di quel momento epico. Se LEGO e Dragon Ball decidessero di collaborare per una miniserie anime, il risultato sarebbe senza dubbio pazzesco. Vi lasciamo alla fantasiosa fanart di Goku e Chichi e a una succulenta curiosità, Dragon Ball Z doveva essere titolato a Gohan.