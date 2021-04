Dragon Ball Z: quale Pokémon può battere Goku? La risposta dei fan vi sorprenderà!

Si tratta di un modo simpatico per ironizzare sul paradosso dei livelli di forza, che come al solito variano a seconda del mondo in cui si tiene la sfida. Noi però vogliamo sapere la vostra, quale altro Pokémon potrebbe battere Goku? Fatecelo sapere nei commenti! E per altri crossover tra i due anime, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all' apparizione nascosta di Dragon Ball in Pokémon Rosso e Blu .

Why Rattata can beat Goku (a thread) pic.twitter.com/q8V8JdjxXB — 𝒉𝒖𝒍𝒌 | アレックス (@hulkgamerxx) April 10, 2021

Endevor is a Pokémon move that Rattata can learn. Endeavor causes the target's HP to equal the user's current HP meaning as long as Rattata can live one of Gokus attacks he can equalize their health. pic.twitter.com/wlJWmBoZpJ — 𝒉𝒖𝒍𝒌 | アレックス (@hulkgamerxx) April 10, 2021

The final thing Rattata would need in order to beat Goku is a focus sash. An item to be held by a Pokémon. If it has full HP, the holder will endure one potential KO attack, leaving 1 HP meaning Rattata can use this to survive one hit from Goku. pic.twitter.com/GZBN9mJUyQ — 𝒉𝒖𝒍𝒌 | アレックス (@hulkgamerxx) April 10, 2021