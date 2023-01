Dragon Ball Z: una potente Kamehameha padre-figlio nella figure di Yunqi Create

La centralità di Son Gohan nell’arco narrativo di Cell di Dragon Ball Z si è andata perdendo con il trascorrere delle saghe, fino ad un ruolo marginale nel manga di Dragon Ball Super, ed è tornata solo di recente grazie all’ultimo film. Nonostante questo però le sue gesta passate continuano a ricevere omaggi e splendide figure da collezione.

Uno dei momenti più epici raggiunti nella saga di Cell è stata la trasformazione in Super Saiyan 2 di Gohan, raggiunta dopo la rabbia provata per la morte di C-16. Il livello combattivo raggiunto dal giovane Saiyan mezzosangue è stato effettivamente in grado di mettere in difficoltà l’antagonista nella sua forma perfetta, ma prima del gran finale, Gohan è stato costretto a riunire le energie rimaste e scagliare una Kamehameha con suo padre, tornato sulla Terra dopo essere morto per aiutarlo.

Proprio questa scena, commovente e spettacolare allo stesso tempo, è stata riproposta dagli artisti di Yunqi Create nella figure che potete vedere in calce. Su una base rocciosa si scatenano sia l’aura giallo di Gohan trasformato sia la doppia aura della Kamehameha congiunta con Goku, pronto a sostenere con tutto sé stesso il figlio. Alta 50 centimetri, la figure presenta anche diverse versioni di Gohan intercambiabili, normale, Super Saiyan di primo e secondo livello. Per chiunque fosse interessato ad aggiungerla alla propria collezione, la figure arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, ed è prenotabile al prezzo di 475 euro.

In conclusione ecco un simpatico video crossover tra Dragon Ball e Mercoledì, e vi lasciamo ad una straordinaria figure che riassume Dragon Ball Z.