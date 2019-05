Dragon Ball Z, tutta la potenza di Gohan SSJ 2 in un'epica illustrazione

Se per molti la saga di Freezer è l'arco narrativo meglio gestito e organizzato di Dragon Ball Z, come dargli torto dopotutto, non lo biasimeremmo, così come non ci stupiremmo se preferissero le vicende dietro l'antagonista Cell. Non per nulla, quella parte di storia è stata protagonista di scene altrettanto epiche.

Quale momento è più emblematico della trasformazione di Gohan in Super Saiyan di secondo livello contro il temibile Cell Perfetto, un combattimento organizzato tutto sotto i riflettori del piccolo eroe, che ha sfoderato una potenza seconda solo al padre. Il celebre potenziamento è ben visto tra gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama, che hanno spesso condiviso e considerato il Saiyan come il simbolo della saga e il punto più alto del personaggio, consolidando il suo successo in bellissime illustrazioni come l'ultimo disegno di Gohan con lo stile di Naohiro Shintani a cui vi rimandiamo.

L'arroganza palpabile tra i suoi occhi, i muscoli gonfiati, l'aura saettante di scintillanti fulmini, erano alcune delle caratteristiche che caratterizzavano il secondo livello del ragazzo, trasformandolo in un personaggio quasi totalmente diverso dal puro e genuino bambino a cui eravamo abituati. Non per nulla, non possiamo non apprezzare e non condividere insieme a voi l'ultima illustrazione di un fan di Dragon Ball Z che ha voluto rappresentare in una bellissima illustrazione tutta l'esplosione di energia del figlio di Goku, ottenendo un risultato veramente ricco di epicità. La rappresentazione, inoltre, acquisisce maggior bellezza se confrontata al disegno di un fan che ha proposto lo scontro tra Gohan e Cell in una nuova chiave, sancendo indelebilmente il successo astronomico del personaggio in questa determinata saga.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione di hftre che potete ammirare in fondo alla news?