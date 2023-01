Dragon Ball Z: la potenza del SSJ Leggendario nella figure figure di Break Studio

Broly è uno dei personaggi che ha contraddistinto ben più di una pellicola di Dragon Ball, un guerriero saiyan potentissimo e che potrebbe tornare presto con un ruolo chiave nella trama principale. La sua forza, inoltre, è stata recentemente al centro di una possente figure.

La presenza di Broly si è fatta sentire anche nel nuovo film, Dragon Ball Super: Super Hero, segno che forse TOEI Animation e Akira Toriyama non vogliono rinunciare al personaggio dopo la pellicola del 2018 che lo ha reso nuovamente un grande protagonista. La sua incredibile potenza, che cresce di pari passo alla sfida che lo attende, ha contribuito alla sua sua popolarità all'interno della community.

Ed è proprio in onore a questo che Break Studio ha voluto dedicare al Super Saiyan della Leggenda un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, ma alto ben 89cm. La consegna dovrebbe avverarsi tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2023, tuttavia per accaparrarsi un'unità serve un acconto di 100 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 299 euro in fase di spedizione.

Prima di salutarvi, non ci resta che invitarvi a dare un'occhiata a questa fan-art che ritrae l'aspetto di un'eventuale fusione tra Goku e Broly. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta? Ditecelo in un commento qua sotto.