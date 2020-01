Dragon Ball Z: presentata una nuova figure in scala 1/4 di Super Trunks

Il rivenditore statunitense Studio 1984 lancerà presto sul mercato una nuova statuetta dedicata a Trunks del Futuro, per l'occasione trasformato in Super Saiyan del terzo stadio. Il collezionabile, visibile in calce all'articolo, sarà disponibile nei mesi a venire, più precisamente dopo la distribuzione della figure di Gohan Super Saiyan.

Secondo le prime informazioni svelate dal profilo Twitter di Mundo Kame, la statuetta dovrebbe essere alta circa 67 centimetri e larga 41. Si tratta di una delle figure più grandi dedicate a Super Trunks disponibili sul mercato, e sarà verosimilmente disponibile nell'estate del 2020. Il prezzo si dovrebbe aggirare, come al solito, tra i 300 e i 400 dollari.

Il Super Saiyan del terzo stadio viene introdotto nell'episodio 162 di Dragon Ball Z, durante l'Arco Narrativo di Cell. L'utilizzatore concentra tutto il potere della trasformazione in Super Saiyan sulla forza fisica, ottenendo così un'enorme massa muscolare e aumentando considerevolmente la potenza dei proprio colpi. Di contro, il power up prosciuga velocemente l'energia dell'utilizzatore e ne intacca velocità e riflessi. I guerrieri in grado di utilizzare questa forma sono Trunks, Goku, Vegeta, Cell e Caulifla.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statuetta? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri prodotti simili invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa bellissima statuetta di Dragon Ball e al nuovo Funko Pop dedicato a Vegeta.