Dragon Ball Z: presentati otto nuovissimi Funko Pop, quello di Gohan è già sold out!

Ieri, 19 gennaio 2021, ha preso il via la Funko Fair 2021, l'ultima edizione della fiera dedicata ai Funko Pop. L'evento ha una durata di dieci giorni, durante i quali vengono mostrati i nuovi pupazzetti dedicati al mondo di videogiochi, cinema, serie tv e via dicendo. Oggi, 20 gennaio, è toccato agli anime, ed in particolare a Dragon Ball..

Al momento gli annunci sono ancora in corso, ma pochi istanti fa sono stati presentati ben otto nuovi Funko Pop con protagonisti i personaggi dell'opera di Toriyama, di cui uno è già andato in sold out. In calce potete dare un'occhiata a tutte le novità, disponibili dal mese di maggio in Nord America ed in arrivo in Italia nel prossimo futuro.

Tra i tanti, a colpire di più è stato quello di Gohan Super Saiyan di primo livello, ritratto mentre divora un piatto di noodles. Si tratta del terzo pezzo di Funko di questo genere, dopo quello dell'anno scorso dedicato a Goku e quello dedicato a Vegeta in forma base. Tra gli altri, è stato annunciato anche il primo Funko Pop del Supremo di Namec.

Per chi non li conoscesse, ricordiamo ancora una volta che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl (come in questo caso) o Bubble Heads. Ogni pupazzetto è alto circa 13 centimetri e il prezzo varia in base alla tipologia scelta.

E voi cosa ne dite? Quale vi piace di più? Fatecelo sapere con un commento!