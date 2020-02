Dragon Ball Z: presentati tre Funko Pop 'speciali' dedicati a Vegeta, Cell e Piccolo

Funko ha recentemente confermato che in vista dell'Emerlad City Comic Con di Seattle - in programma dal 12 al 15 marzo 2020 - saranno messi in commercio tre Funko Pop speciali dedicati a Vegeta, Piccolo e Cell. Tutti e tre presentano delle caratteristiche uniche e saranno acquistabili in anteprima presso lo stand presente all'evento.

In calce potete dare un'occhiata alle figure. La prima è molto simile a quella di Goku presentata la settimana scorsa e raffigura Vegeta mentre divora un piatto di noodles. Quello di Cell d'altro canto si illumina al buio e rappresenta la creazione del Dr. Gero alla massima potenza. Chiude il trio il nuovo Funko Pop di Piccolo, per l'occasione in una versione cromata verde. I tre prodotti arriveranno anche in Italia nei mesi a seguire.

Per chi non li conoscesse, ricordiamo che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl (come in questo caso) o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri e il prezzo varia in base alla tipologia scelta.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime novità inerenti alla nuova serie Dragon Ball Super 2.