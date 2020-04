Dragon Ball Z: presentato uno speciale Funko Pop cromato di Majin Buu

Majin Buu è da sempre uno dei villain più apprezzati dell'intera saga di Dragon Ball. Risvegliata dal mago malvagio Babidi nel corso dell'arco narrativo finale di Dragon Ball Z, la creatura si divide in due parti: una cattiva, eliminata definitivamente da Goku, ed una buona, che da lì in poi inizierà a collaborare con i Guerrieri Z.

Il personaggio, soprannominato Fat Buu o Mr. Buu, si ritagliò velocemente uno spazio nei cuori dei fan e non passò molto prima che in commercio iniziarono a comparire accessori, pupazzetti e altri prodotti dedicati al nuovo migliore amico di Mr. Satan. FYE, acronimo dell'azienda americana For Your Entertainment, ha appena presentato a questo proposito una bellissima variante del classico Funko Pop di Majin Buu, ritraente il personaggio in una versione cromata rosa da collezionisti.

Il pupazzetto, visibile in calce all'articolo, è stato realizzato in vinile ed è disponibile al preordine anche sul sito ufficiale di Funko. La data di uscita non è stata ancora annunciata ma rumors parlano di novembre 2020, mentre il prezzo si aggira, come al solito, intorno ai 15/20€. Sempre a questo proposito, vi ricordiamo che poco tempo fa venne annunciato dall'azienda originale Funko una variante simile per il pupazzetto di Trunks del Futuro.

E voi cosa ne pensate? Lo acquisterete? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo bellissimo artwork dedicato al personaggio.